Sabato 26 agosto alle ore 16 inaugurazione presso il B&B La Casa nel Borgo

(Calvatone, 24 Ago 23) Durante la sagra di San Bartolomeo a Castelfranco d'Oglio, suggestiva frazione di Piadena Drizzona lungo il fiume, il B&B La casa nel Borgo ospiterà una mostra di opere della pittrice americana Susan Dutton con il patrocinio del Parco e del Comune di Piadena Drizzona.



La mostra sarà visitabile dalle 16.00 alle 20.00 nei giorni di:



Sabato 26 e domenica 27 agosto 2023



Sabato 2 e domenica 3 settembre 2023



Di sè Susan racconta:



"Sono cresciuta nel sud della California. Dopo la scuola superiore ho frequentato l'Università di California di Berkeley dove ho studiato il tedesco e l'arte. In seguito ho lasciato gli USA per Amburgo nel 1962 dove ero alunna di un istituto d'arte sino 1965. Volevo lasciare gli Stati Uniti per vedere il mondo con tutto quello che offre. Dopo alcune anni ero sposata e avevo due figli. Abbiamo vissuto in varie nazione europee e per alcune anni a New York.

Ho lavorato come grafica ed illustratrice in tutti questi posti, eccetto 13 anni in Italia come venditrice internazionale per il Medio Oriente. Quando sono andata in pensione alla fine di 2002, ho ripreso a disegnare e dipingere. I miei soggetti sono ritratti, autoritratti, madonne, nudi (maschile e femminile), fumetti erotici e paesaggi . La tecnica è varia: olio, acrilico, tempera, acquarello, inchiostro e penino su carta e su tela."



E' una mostra da non perdere!