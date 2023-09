(Calvatone, 12 Set 23) Stiamo preparando un fitto calendario di iniziative, sia corsi rivolti ai docenti ma anche a tutti gli appassionati, che serate di divulgazione naturalistica in presenza e on line.

A questa pagina del sito trovate tutte le informazioni sui corsi e il modulo drive per iscrivervi, entro il 4 ottobre.

Pe riscrivervi al corso di ornitologia di base, potete scrivere a educazione.ambientale@ogliosud.it

In questi giorni stiamo caricando sul sito le proposte, che trovate qua

In particolare vi segnaliamo due serate per conoscere il lupo, che sta espandendosi in modo naturale anche in pianura.

La prima serata sul lupo si terrà venerdì 29 settembre presso la RN Le Bine, serata inserita in NATURA CHE VALE-life Gestire 2020, con Mauro Belardi.

La seconda serata sul lupo è programmata a San Martino dall'Argine, orfanizzata dall'ssociazione Giubbe Verdi venerdì 27 ottobre, con Daniele Ecotti di Io non ho paura del lupo.

