(Calvatone, 15 Set 23) Quest'anno si celebrano i 40 anni della legge regionale n.86/1983 che definisce il "Piano regionale delle aree regionali protette" - Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale". Per l'occasione, il Sistema dei Parchi ha dedicato le attività dell'anno in corso all'anniversario della legge.