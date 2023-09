(Calvatone, 25 Set 23) Il Parco Oglio Sud imposta l'attività di educazione ambientale e alla sostenibilità secondo il principio di "formare il formatore" e questa nostra prerogativa è stata premiata dalla grande adesione da parte dei docenti.

Quest'anno continueremo a proporre i corsi con le "vecchie" modalità, cioè da svolgersi presso gli Istituti Comprensivi che possano garantire la presenza di almeno 15 - 20 docenti, dello stesso o di altri IC. Altri incontri, invece, potranno essere proposti una sola volta, e per lo più saranno uscite nel territorio del parco.

Il nostro percorso prende le mosse da una "chimica" speciale, quella delle idee, che incontrandosi danno vita a proposte nuove, e dal desiderio di andare oltre le apparenze per scoprire i segreti, le storie, le caratteristiche nascoste del nostro territorio. Un invito a osservare, approfondire, curiosare, scavare, ascoltare per comprenderne la natura più intima. Questo è ciò che crediamo possa essere l'educazione ambientale e ciò che ci piacerebbe fosse possibile mettere in pratica nelle scuole: osservare fenomeni e cambiamenti, capire da dove provengono e da cosa sono generati, avvalersi delle nuove scoperte per progredire nella conoscenza, immaginare sviluppi futuri e migliorare il rapporto con l'ambiente e con le persone che lo vivono: in una parola migliorare la propria vita.



Come per gli anni passati, partner del progetto "Conoscere il Parco, comunicando la scienza e la sostenibilità" saranno l'Azienda Agricola Le Bine di Francesco Cecere, l'Ecomuseo Valli Oglio Chiese e l'Ecomuseo Terre d'Acqua tra Oglio e Po.



I corsi saranno gratuiti, con i costi degli esperti a carico del parco e sono stati presentati giovedì 7 settembre presso la RN Le Bine.



Per approfondire e conoscere le nostre proposte, cliccate QUI.

Per iscrivervi, compilate il modulo DRIVE