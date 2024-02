con Davide Persico e Davide Mometto

(Calvatone, 01 Feb 24) La prossima settimana riprendono i corsi d'aggiornamento rivolti ai docenti con le proposte di Davide Persico e di Davide Mometto.

Il tema di Persico sarà: territorio e mutamenti dovuti ai cambiamenti climatici. Come proporre questo argomento ai bambini. Il corso sarà di 2 incontri di 2 ore ciascuno e sarà replicato presso gli Istituti Comprensivi di Canneto sull'Oglio, Cremona 5, Casalmaggiore e Vescovato. Si sono iscritti 147 docenti di 14 Istituti Comprensivi.

Davide Persico è laureato in Scienze Naturali, è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale (SCVSA) dell'Università degli Studi di Parma, dove si occupa di ricerca Paleobiologia e micropaleontologica in relazione ai cambiamenti climatici. Pubblica numerosissimi articoli scientifici su riviste internazionali e undici libri di saggistica naturalistica. Fondatore nel novembre 1998 e presidente fino al 2002 dell'Associazione no profit "Gruppo Naturalistico Paleontofilo", è stato membro per diversi anni della commissione "Ecologia e Ambiente del Comune di San Daniele Po".

Mometto invece parlerà di: Evoluzione. Dai dinosauri agli uccelli. Al corso sono iscritti 133 docenti di 13 IC e si svolgerà presso gli Istituti Comprensivi di Canneto sull'Oglio, Cremona 5, Casalmaggiore e Vescovato.

Davide Mometto è laureando in Scienze della natura e dell'ambiente presso l'Università degli Studi di Parma, ha molteplici interessi e passioni. Dal 2012 ad oggi è educatore ambientale presso la Riserva Naturale e Oasi WWF Le Bine. Ha ideato e organizzato attività di Educazione Ambientale. Ha realizzato progetti di accoglienza scolastica, orti e giardini mostre naturalistichein varie scuole, è stato membro del cast tecnico/artistico nel documentario "Il Cammino della Postumia" - regia di Scillitani A. - Provincia di Cremona.