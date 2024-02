Alberi, testimoni silenziosi

(Calvatone, 05 Feb 24) Lunedì 5 febbraio ore 21.00 Canale YouTube Parco Regionale Oglio Sud

Una serata dedicata alla conoscenza dei grandi alberi monumentali ma anche alla relazione tra alberi e uomini. Una live evento davvero imperdibile scoprirete un mondo di segreti naturali che vi stupiranno.

Un'intervista che vi terrà incollati perché Cristina Converso, molto pacata nel parlare è in realtà coinvolgente e preparata.

Cristina Converso è nata a Torino, dove lavora per ARPA Piemonte. Vive in Valle Susa ed ama ogni centimetro delle valli piemontesi e torinesi in particolare. E' una dottoressa forestale, nel tempo libero autrice di libri su quella foresta di cui si occupa tutti i giorni, trattando con delicatezza il rapporto natura-umanità e tematiche ambientali. Dal 2020 è "ambasciatrice del clima" per Plant for Planet. Ha scritto diversi libri sulle piante e nella scorsa edizione del Green Book si è piazzata terza con il suo libro "Testimoni silenziosi" edito da Buendia Book.

Questa serata fa parte del ciclo di conferenze organizzate per promuovere il Premio Letterario Nazionale di Letteratura naturalistica GREEN BOOK giunto alla terza edizione!