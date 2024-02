Marco Mastrorilli intervista Andrea Fiozzi e Davide Aldi

(Calvatone, 09 Feb 24) Lunedì 12 febbraio 2024 dalle ore 21.00 Marco Mastrorilli intervisterà Andrea Fiozzi e Davide Aldi, del CRAS- Coldiretti Parcobaleno, Mantova.

Si parlerà di come agire e intervenire in caso di ritrovamento di animali feriti ma racconteremo anche la storia di Parcobaleno e come si organizza. Gestisce un Centro Recupero Fauna selvatica che svolge anche una preziosa attività di Centro di educazione Ambientale. Una puntata davvero imperdibile! Vi aspettiamo numerosi e curiosi!

Una serata speciale, una live per promuovere la terza edizione del GREEN BOOK Premio Letterario Nazionale.

Marco Mastrorilli intervista due grandi ospiti: Andrea Fiozzi fondatore di Parcobaleno e il veterinario e inanellatore Davide Aldi

Come sempre potrete seguirci in diretta sul canale YouTube Parco Regionale Oglio Sud e sulla pagina FB Marco Mastrorilli.

A Mantova da molti anni è attivo un CRAS - Centro recupero animali selvatici - all'interno del Centro di Educazione Ambientale Parcobaleno. Il fatto che una struttura di questo tipo sia parte integrante di un Centro di Educazione Ambientale, sottolinea come, oltre al compito di cura e assistenza degli animali feriti al fine della restituzione in natura, i CRAS svolgano una funzione fondamentale per l'aumento della consapevolezza dei cittadini rispetto alla biodiversità, sviluppando un'attenzione profonda nei confronti di animali spesso ritenuti lontani, ma invece sempre più co-inquilini delle nostre comunità.

Grazie all'impegno di tutti i volontari del CRAS Parcobaleno-Coldiretti è possibile così prendere coscienza di come non siamo soli nell'ambiente che abitiamo. Ed è compito di ognuno cercare di mantenerlo vivibile, per noi e per tutti gli esseri viventi che ci accompagnano e che dipendono dalle nostre scelte.

In seguito a questi attimi di vicinanza in cui una persona trova e raccoglie un animale ferito per offrirlo poi alle cure di un Centro di Recupero, o al momento della restituzione in natura dell'esemplare recuperato, ecco che si attiva un contatto diretto con il resto del vivente e si ha l'opportunità di assumerne la responsabilità per la sua sopravvivenza.