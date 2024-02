(Calvatone, 15 Feb 24) A causa del cantiere per la nuova rete ferroviaria, comunichiamo che la ciclabile dell'Oglio sarà interrotta tra i comuni di Bozzolo (Tezzoglio) e di Marcaria.

Deviazioni possibili saranno da Calvatone per la ex statale 10, e da Marcaria in prossimità del ponte sul fiume verso San Martino dall'Argine.