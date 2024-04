con foto di Carlo Segalini

(Calvatone, 22 Apr 24) NATURA AMBIENTE, RUBRICA A CURA DI LORENZO MAFFEZZOLI

Un "pescatore" finlandese

Il falco pescatore (Pandion haliaetus), è un migratore regolare, a lungo raggio. In Europa nidifica generalmente tra centro e nord Europa in estate, per poi compiere una migrazione che lo può portare fino alla costa occidentale africana, a sud del Sahara a svernare. Il nostro territorio è quindi interessato da due periodi di passaggio migratorio con picchi tra aprile-maggio quando gli individui tornano verso nord per nidificare e settembre-ottobre, quando abbandonano le aree di nidificazione e si spostano a sud.

La Riserva Naturale Torbiere di Marcaria attira frequentemente qualche individuo di questa specie durante il passaggio migratorio, dove questo falco sosta e si alimenta.

Un recente esempio riguarda l'osservazione del 12 aprile di un falco pescatore, fotografato dal bravo fotografo naturalista Carlo Segalini, fruitore della riserva. Le immagini di Carlo hanno permesso di constatate che l'individuo era munito di anello identificativo alle zampe; la grande qualità degli scatti ha permesso di leggere il codice identificativo (una vera e propria "targa") che identifica in modo univoco l'individuo. Attraverso la lettura dell'anello si è riusciti a risalire alla storia di quel falco pescatore: l'individuo è stato inanellato nel nido da pulcino da Hannu Vuoto, ornitologo del Museo di Storia Naturale Finlandese, il 10 luglio 2021, in una zona umida finlandese presso la cittadina di Kauhajoki a più di 2000 km da Marcaria!

L'inanellamento a scopo scientifico ha proprio lo scopo di studiare tra le altre cose, le rotte migratorie che le varie specie compiono e le aree di sosta che utilizzano, fornendo così informazioni fondamentali per la pianificazione di sistemi integrati di aree protette. Le segnalazioni di individui inanellati, proprio come la segnalazione di Carlo Segalini, vanno a implementare un "database" coordinato a livello internazionale dall'EURING (Unione Europea per l'Inanellamento - https://euring.org/), che ha recentemente predisposto L'Eurasian African Bird Migration Atlas, un efficace strumento interattivo dove consultare mappe degli spostamenti di più di 300 specie di uccelli inanellati in circa 120 anni di raccolta dati (https://migrationatlas.org).

Di seguito i link alle splendide immagini di Carlo Segalini – Fotografo Naturalista

https://www.juzaphoto.com/me.php?l=it&p=49632&pg=

https://www.facebook.com/gelateriadelizia.segalini/

https://www.instagram.com/carlo.wildnature/