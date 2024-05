A cura di Davide Meggiorini e Luigi Molinari

(Calvatone, 01 Mag 24) Venerdì 3 maggio 2024 ore 21.00 presso la RN Agriturismo didattico Le Bine torneremo a parlare di lupo, questa volta il focus verterà sul ritorno della specie in provincia di Mantova, dopo quasi due secoli di assenza. Sarà esposta l'evoluzione della presenza del lupo (Canis lupus) nella provincia mantovana e mostrati alcuni aspetti preliminari riguardanti l'ecologia della specie nella Pianura Padana centrale.

Inoltre, avremo modo di conoscere da vicino il "primo" nucleo riproduttivo per la provincia di Mantova. Infatti, nel 2023, è stato confermata la riproduzione della specie a Canicossa, frazione di Marcaria, con l'osservazione di 4 cuccioli. Grazie al monitoraggio effettuato dal naturalista Davide Meggiorini, del G.N.M. (Gruppo naturalistico mantovano), attraverso l'ausilio di videofototrappole ed avvistamenti diretti, è stato possibile ricostruire la storia di questo branco.

Modera la serata Luigi Molinari, biologo del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e anima del WAC (Wolf Apennine Center) centro permanente di riferimento per la gestione del lupo su scala interregionale. Luigi ci parlerà di come vivono i lupi in un ambiente simile a quello della bassa Lombardia, cioè la pianura padana emiliana, visto che segue il fenomeno da circa 10 anni e che ha dati di telemetria satellitare oltre che di riproduzione, comportamento, ecc. In questa indagine a scala provinciale hanno preso parte: il Gruppo Carabinieri Forestali di Mantova, il Centro Nazionale Carabinieri di Bosco Fontana, la Polizia Provinciale di Mantova ed il WWF Mantovano.

Si ringrazia anche per il costante aiuto Giuseppe Avanzi.

SARA' POSSIBILE RAGGIUNGERE LA CASCINA LE BINE ANCHE IN AUTO ANCHE SE CHIEDIAMO DI PARCHEGGIARE NEI PRESSI DEL LOCALE LA ZANZARINA D'ORO, VICINO AL PONTE SUL FIUME OGLIO, ORA CHIUSO, TRA CALVATONE E ACQUANEGRA SUL CHIESE E DI RAGGIUNGERE LE BINE A PIEDI CON UNA BELLA E TRANQUILLA PASSEGGIATA DI 1,5 KM CIRCA.

CON IL NAVIGATORE NON CERCATE LE BINE, MA ZANZARINA D'ORO: VI FAREBBE SBAGLIARE STRADA!!!!