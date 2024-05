NATURA AMBIENTE, RUBRICA A CURA DI LORENZO MAFFEZZOLI

(Calvatone, 20 Mag 24) Non si tratta di fioriture particolari, ma di bellissimi ospiti alati che sono stati ammirati da diversi appassionati, fotografi e fruitori della Riserva Naturale Torbiere di Marcaria. Durante il week-end di Pasqua, infatti, un gruppo di fenicotteri (Phoenicopterus roseus) di 12 individui, ha sostato nello stagno centrale della riserva, svolgendo le consuete attività di riposo e alimentazione. Un avvistamento davvero particolare, in quanto la specie è legata ad habitat costieri, lagune e saline, e viene avvistata raramente in acque dolci interne. L'aspetto più interessante è che mentre in passato alcuni individui sono stati osservati semplicemente in transito, in particolare lungo il corso del Po, direttrice naturale di spostamenti tra le aree di nidificazione del Delta del Po, la Camargue e le lagune dell'Andalusia, questo gruppo ha sostato per quattro giorni riposando e alimentandosi, trovando evidentemente qualche fonte di cibo nei fondali della riserva, nonostante la dieta della specie sia alquanto selettiva.

Il primo avvistamento del fotografo naturalista Marco Zanini ha portato diversi fotografi e ornitologi a recarsi alle torbiere nei giorni successivi regalandoci splendide immagini. Alcune in particolare hanno immortalato un individuo munito di anello identificativo alla zampa sinistra: la grande qualità delle immagini, in particolare di Cesare Salandini (foto allegata) e di Sergio Filippini, ha permesso la lettura del codice identificativo. Attraverso un sistema di raccolta dati internazionale, per l'Italia affidato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all'interessamento dell'inanellatore della riserva Adriano Talamelli, si è potuto risalire all'origine di questo esemplare: l'individuo di sesso maschile è stato inanellato da pulcino nel nido in Andalusia presso la Laguna de Fuente de Piedra (Malaga) il 18/07/2009, a più di 1.500 km di distanza da Marcaria! Tra l'altro la "scheda di cronistoria" dell'individuo riporta più avvistamenti effettuati nel corso di questi 15 anni; l'individuo in passato è già transitato e sostato in Italia nel Viterbese e nel Ferrarese, per poi tornare "a casa" in Andalusia probabilmente a nidificare, e poi spostarsi presso una colonia francese in Camargue. Viaggiatori instancabili questi fenicotteri!

Un breve filmato sulla presenza dei fenicotteri nella riserva, è osservabile al seguente link:

https://youtu.be/3_mwAcrbYv8?si=A3sCRDqg1wzZz31h