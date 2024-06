NATURA AMBIENTE, RUBRICA A CURA DI LORENZO MAFFEZZOLI

(Calvatone, 13 Giu 24) Miklòs, l'airone bianco ungherese con anello è affezionato alla RN Torbiere di Marcaria!

Miklós è ri-ritornato!

Osservato la prima volta nidificante nella Riserva Naturale Torbiere di Marcaria nel 2019, è tornato a nidificare nel 2022; recentemente grazie alle splendide immagini del fotografo naturalista Livio Zappella, si è potuto appurare che nella garzaia (colonia di aironi) della Riserva, l'individuo sta nuovamente nidificando, segno che l'area protetta è gradita all'esemplare e che evidentemente è idonea per portare a compimento la riproduzione.

Miklós, affettuoso nomignolo datogli date le sue origini, l'airone bianco maggiore (Casmerodius albus) "equipaggiato" di anello in plastica (rosso con dicitura bianca con la sigla "527) alla zampa sinistra, è nato in Ungheria nel 2010, ed è stato inanellato da pulcino nel nido il 24/05/2010 dal Bird Ringing Centre – Birdlife Hungary, vicino alla località di Szabadszàllàs.

Un'età ormai di quasi 14 anni! e ormai ha preso "casa" in Italia!

La specie è relativamente "nuova" come nidificante nel Parco Regionale Oglio Sud, e in generale per il mantovano. La prima nidificazione per il parco è avvenuta proprio nella Ris. Nat. Torbiere di Marcaria nel 2009 con 2 coppie, salite fino a 30 in queste ultime stagioni riproduttive.

La presenza di Miklós, e di altri individui con anelli ungheresi osservati negli ultimi anni nel nostro territorio, certificano l'origine est-europeo delle popolazioni recentemente insediatesi in Italia.