venerdì 6 settembre 2024

(Calvatone, 19 Ago 24) Venerdì 6 settembre 2024 dalle ore 9.30 alle ore 15.30 presso la RN e Oasi WWF Le Bine abbiamo organizzato il consueto appuntamento con la presentazione dei corsi d'aggiornamento rivolti ai docenti.

I corsi potranno svolgersi presso gli Istituti Comprensivi che possano garantire la presenza di almeno 15/20 docenti, dello stesso o di altri IC. Altri incontri, invece, potranno essere proposti una sola volta, e per lo più saranno uscite nel territorio del parco, nei vari comuni sede degli Istituti comprensivi che aderiranno ai corsi.

Di seguito le proposte di corsi che potranno essere replicati in più Istituti Comprensivi:

1) "Anno zero. Chilometro zero. Le produzioni locali e il commercio di beni di lusso in Pianura Padana al tempo dei romani" un primo incontro più generico e uno monografico dedicato al sale. 2 incontri a cura di Kleio Percorsi di storia

2) Paesaggio agrario e trasformazioni alimentari. La lunga via dell'antropizzazione naturale.. Il corso affronta quello che è stata la lunga trasformazione del paesaggio agrario dopo la caduta dell'impero romano 2 incontri A cura di Luciano Sassi

3) La rinaturazione: dall'esperienza de Le Bine alla Restoration law europea. Se i monaci nel passato hanno promosso le bonifiche e l'agricoltura ha determinato la scomparsa dei boschi, con la rinaturazione torniamo al passato o andiamo verso il futuro? 1 incontro A cura di Francesco Cecere

4) Alieni tra gli ecosistemi. Gli ecosistemi sono il frutto dell'interazione tra gli esseri viventi e non viventi. Ogni ecosistema è infatti caratterizzato da specie "tipiche" ma recentemente, però, nuove specie definite "aliene" sono state scoperte nel nostro territorio. 1 incontro A cura di Davide Mometto

Proposta di corso in diretta on line al raggiungimento di un numero minimo di 20 iscritti:

5) Corso base di micologia. Il fantastico mondo dei Funghi, criteri di determinazione delle specie tossiche, e commestibili tramite metodi scientifico-empirici per riconoscerli. A cura di Andrea Pasetti. 3 incontri di 2 ore ciascuno

Informazioni importanti:

La proposta è rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli educatori ambientali o Guardie Ecologiche Volontarie in vari contesti (parchi, cooperative, fattorie didattiche, ecc.)

ISCRIZIONE COMPILANDO IL MODULO entro e non oltre lunedì 2 settembre 2024

https://docs.google.com/forms/d/1N_oF-n1R2FHTDjOuUlVeRtbKdAeswFiMpCjy569kAZQ/edit

Non sono previsti costi a carico dei partecipanti. Sarà possibile accedere alla riserva in automobile. Il pranzo sarà offerto dal Parco.

La proposta è finanziata grazie a un contributo di Regione Lombardia: "Disposizioni attuative per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei parchi regionali in attuazione per l'iniziativa "Territorio Scuola a cielo aperto"