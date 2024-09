domenica 15 settembre 2024

(Calvatone, 04 Set 24) Il Parco grazie a un contributo di Regione Lombardia parteciperà al Festival Benessere in Natura negli anni 2024 - 2025 -2026.

Finalità del Festival, con iniziative di inclusione sociale incentrate sul benessere nella sua più ampia accezione, valorizzando il delicato rapporto tra uomo e natura e utilizzando gli ecosistemi naturali delle aree protette come luoghi per realizzare questo incontro sono:

diffondere la cultura del benessere psico-fisico nell'ambiente naturale e stimolare stili di vita in armonia con la natura,

sviluppare la consapevolezza che il benessere della persona dipende dal benessere del territorio,

favorire lo sviluppo di itinerari tematici e forme di turismo responsabile,

favorire una accessibilità e fruizione inclusiva per le diverse abilità motorie, sensoriali e intellettive.

Importante per noi è coinvolgere associazioni, aziende, cooperative del territorio.

Per il 2024 il Festival Ben-essere in Natura nell'Oglio Sud avrà come sede l'Azienda Agricola Jenny Green, a Piadena Drizzona domenica 15 settembre e sarà intitolato: "Tra erbe, profumi, oli essenziali… e teatro!!"