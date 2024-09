NATURA AMBIENTE, RUBRICA A CURA DI LORENZO MAFFEZZOLI

(Calvatone, 23 Set 24) Lo scorso anno si è registrata la prima nidificazione di mignattaio (Plegadis falcinellus), per il Parco Oglio Sud, presso la "garzaia" della Riserva Naturale Torbiere di Marcaria, con la presenza di una coppia nidificante.

Questa primavera più individui sono stati osservati nei pressi della garzaia e successivamente, a inizio estate, diverse osservazioni di più appassionati hanno constatato l'apporto di materiale per la costruzione del nido.

Attraverso l'uso di un drone (tramite autorizzazione da parte dell'Ente Parco), si è potuto accertare la presenza di 3 nidi con adulto in cova. Successivamente più fotografi e naturalisti hanno potuto osservare i giovani involarsi dalla garzaia e venire imbeccati dagli adulti nelle vicinanze.

Si tratta della seconda nidificazione nella riserva, ma l'evidenza più notevole è che la presenza della specie, oltre che riconfermata, ha visto un aumento delle coppie, che evidentemente hanno trovato un ambiente idoneo per la nidificazione, e terreni di alimentazione fruttuosi nelle aree limitrofe.

La prima nidificazione della specie per il Parco Oglio Sud, documentata lo scorso anno, è stata oggetto di una "Breve nota" pubblicata sul Bollettino Ornitologico Lombardo:

Maffezzoli L., 2024 - PRIMA NIDIFICAZIONE ACCERTATA DI MIGNATTAIO (Plegadis falcinellus) NEL PARCO REGIONALE OGLIO SUD, Bollettino Ornitologica Lombardo Vol. 6 n°1. Pp. 3-5.

Link al Bollettino Ornitologico Lombardo Vol. 6 n°1:

https://cdnfiles2.biolovision.net/www.ornitho.it/pdffiles/news/BOL_Vol_6-n_1_2024-6943.pdf