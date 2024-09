a sabato 5 ottobre

(Calvatone, 30 Set 24) E' stata posticipata a SABATO 5 OTTOBRE 2024 la data utile per iscirversi ai corsi d'aggiornamento docenti proposti per questo anno scolastico dal Parco Oglio Sud.

Ricordiamoli:

"Anno zero. Chilometro zero. Le produzioni locali e il commercio di beni di lusso in Pianura Padana al tempo dei romani" a cura di Kleio percorsi di storia. Un primo incontro più generico e uno monografico dedicato al sale.



2 INCONTRI - 4 ORE TOTALI



Paesaggio agrario e trasformazioni alimentari. La lunga via dell'antropizzazione naturale. A cura di Luciano Sassi. Il corso affronta quello che è stata la lunga trasformazione del paesaggio agrario dopo la caduta dell'impero romano 2 INCONTRI - 4 ORE TOTALI



La rinaturazione: dall'esperienza de Le Bine alla Restoration law europea. A cura di Francesco Cecere. Se i monaci nel passato hanno promosso le bonifiche e l'agricoltura ha determinato la scomparsa dei boschi, con la rinaturazione torniamo al passato o andiamo verso il futuro?

1 INCONTRO - e 1 uscita per tutti gli iscritti per visitare sul Po a Gussola un intervento già attuato di rinaturazione, con l'abbassamento di un pennello. 4 ORE TOTALI



Alieni tra gli ecosistemi. A cura di Davide Mometto Gli ecosistemi sono il frutto dell'interazione tra gli esseri viventi e non viventi. 1 INCONTRO - 2 ORE TOTALI



Corso base di micologia. A cura di Andrea Pasetti. Il fantastico mondo dei Funghi, criteri di determinazione delle specie tossiche, e commestibili tramite metodi scientifico-empirici per riconoscerli. 3 incontri di 2 ore ciascuno Martedì 29 ottobre – 5 novembre – 12 novembre 2024 ore 20.30

Per iscrivervi compilate questo MODULO