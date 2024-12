e le passeggiate naturalistiche alle Bine

(Calvatone, 13 Dic 24) Una rondine non fa primavera: ma fa autunno?

Lunedì 16 Dicembre 2024 dalle 21:00 alle 22:00 IN DIRETTA ON LINE SUL CANALE YOUTUBE del Parco

Con Paolo Politi, Mauro Ferri, Francesco Cecere, Lorenzo Maffezzoli, Davide Meggiorini e Alessandro Pavesi Moderatore Marco Mastrorilli.

Alla fine del mese di ottobre è giunta una segnalazione da Emiliano Castellucchio, responsabile della sezione LIPU di Canneto s/Oglio (MN) che avvertiva di una nidificazione di rondine comune nel territorio del Parco Oglio Sud nel comune di Acquanegra s/Chiese (MN), nei pressi della riserva naturale regionale "Le Bine": una situazione decisamente inusuale.Un sopralluogo condotto ai primi di novembre da Emiliano Castellucchio e Francesco Cecere (del WWF Le Bine) ha invece confermato la nidificazione: una coppia con quattro piccoli di pochi giorni nel nido e un altro individuo come aiutante, forse un giovane di una covata precedente. Un evento estremamente raro nel panorama europeo!

Francesco Cecere, gestore dell'Oasi WWF Le Bine,organizza e propone con il patrocinio del parco e del WWF una passeggiata al mese da dicembre ad aprile per conoscere la riserva.

Domenica 15 dicembre Francesco vi aspetterà all'ingresso della riserva alle 9 e vi condurrà alla scoperta delle Bine con una piacevole camminata di 3 km circa. Per Saperne di più clicca QUI