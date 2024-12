NATURA AMBIENTE, RUBRICA A CURA DI LORENZO MAFFEZZOLI

(Calvatone, 23 Dic 24) I dormitori autunno-invernali di aironi e altri uccelli acquatici nelle aree fluviali e umide del parco, sono l'occasione per ammirare situazioni inusuali, con assembramenti numerosi che originano composizioni visive spettacolari, spesso al limite della fantasia, con un tocco quasi irreale e magico.

Dietro a questa parvenza di situazione irreale, c'è in realtà un insieme di meccanismi che portano queste specie ad aggregarsi, con lo scopo principale di difendersi da potenziali predatori. Il dormitorio ha anche altre funzioni: quello di protezione dalle intemperie, in particolare dal vento, e in generale viene scelto un luogo più caldo dei dintorni, ad esempio circondato o vicino all'acqua. Il dormitorio ha anche funzioni sociali e di scambio di informazioni: offre la possibilità di trovare un potenziale partner, perfezionare la comunicazione intraspecifica, facilitare la reperibilità di cibo per quegli individui giovani, meno esperti che possono seguire gli adulti e altri uccelli più efficienti nell'attività trofica.

Nella Riserva Naturale Torbiere di Marcaria, si forma abitualmente un consistente dormitorio notturno di aironi (in prevalenza aironi guardabuoi), garzette e aironi bianchi maggiori, ma anche con ibis sacri e marangoni minori. Il risveglio mattutino e l'involo di uno stormo di aironi dal loro dormitorio notturno sono ripresi nel breve video visibile al seguente link:

https://youtu.be/-whWkhSHzOc?si=9perec6itbLqbp30

L'albero posatoio sembra fluttuare nel nulla, mentre in un movimento quasi circolare gli aironi prendono quota per lasciare il dormitorio.

Buon Natale a tutti!