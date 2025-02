Monitoraggio e tutela del Muscardinus avellanarius in provincia di Mantova

(Calvatone, 18 Feb 25) Da alcuni giorni chi frequenta la Riserva Naturale Torbiere di Marcaria potrebbe imbattersi in strani tubi (nest tube) e alcuni cartelli informativi su quello che sta avvenendo.

Davide Meggiorini è stato incaricato dal parco per monitorare la presenza faunistica in riserva tramite utllizzo di alcune fototrappole e in particolare per verificare la presenza del moscardino, immortalato nel capanno nel giugno scorso da Livio Zappella.

Il moscardino è una specie protetta che vive in boschi ricchi di biodiversità. Per tutelarlo, monitoriamo la sua distribuzione e la qualità degli habitat, con un focus sulla frammentazione del paesaggio e sulla gestione forestale.

Utilizziamo i nest-tube per raccogliere dati sulla sua presenza e riproduzione, senza disturbarlo. I risultati contribuiranno a migliorare la gestione forestale e a garantire la conservazione del moscardino in provincia di Mantova.

Per evitare di mettere a rischio la salute di questi animali, non toccate i tubi trappola, e non danneggiateli.. vanifichereste tanto lavoro!