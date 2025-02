NATURA AMBIENTE, RUBRICA A CURA DI LORENZO MAFFEZZOLI

(Calvatone, 20 Feb 25) Nel mese di gennaio si sono svolti i consueti Censimenti degli uccelli acquatici svernanti (IWC – International Wetland Census). Il progetto ha lo scopo di studiare la distribuzione e la consistenza numerica delle popolazioni svernanti di questi Uccelli.

Per il territorio del Parco Regionale Oglio Sud diversi volontari, tra ornitologi, naturalisti, birdwatchers, GEV e semplici appassionati, hanno percorso gli argini dei fiumi e le zone umide durante i week-end di gennaio, tra il 9 e il 26 del mese, così come stabilito a livello internazionale per il 2025.

Sono stati censiti 8.866 individui, in aumento rispetto allo scorso anno e alla media di circa 5.000 individui dal 2002, si tratta infatti del numero di presenze più alto mai registrato. Anche il numero di specie (31) è superiore a quello dello scorso anno (23) e rappresenta il massimo registrato.



La specie più rappresentata è diventata l'ibis sacro (Threskiornis aethiopicus), specie alloctona che ha avuto un incremento esponenziale dal primo individuo osservato nel 2010 agli attuali 2.249, osservati prevalentemente nei dormitori collettivi. L'airone guardabuoi (Bubulcus ibis), che ha fatto registrare un notevole incremento da quando è comparso per la prima volta all'inizio degli Anni 2000, è la seconda specie arrivando a superare i 1600 individui, la maggior parte dei quali censiti nei dormitori.

Dopo essere stata la specie più numerosa nel primo ventennio dei censimenti invernali (dal 2002 al 2022) è passato al terzo posto il germano reale (Anas platyrhynchos), sia per l'aumento deciso delle prime due specie, sia per un suo decremento, passando dai massimi registrati nel 2016 di 4.260 individui agli attuali 1.367. La quarta specie più rappresentata è il marangone minore (Microcarbo pygmaeus) con più di 1.000 individui, anch'essa in espansione costante dai primi 3 individui osservati nel 2019.

Tra le specie più interessanti è da segnalare la prima osservazione durante il periodo dei censimenti di uno smergo maggiore (Mergus merganser) femmina, osservato presso Foce Gambara; interessante la presenza di un gruppo di occhioni (Burhinus oedicnemus) nel tratto Fiume Po, Borgoforte – Dosolo e confluenza Fiume Oglio, e di una coppia di mignattai (Plegadis falcinellus) alle Torbiere di Marcaria.

A breve la relazione completa sarà disponibile, insieme a quelle delle passate edizioni, al link seguente:

http://www.ogliosud.it/pagina.php?id=104