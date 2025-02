con Filippo Zibordi

(Calvatone, 24 Feb 25) Venerdì 28 Febbraio 2025 alle 21.00 presso la sede del Parco Oglio Sud - Piazza Donatore del Sangue 2 a Calvatone

Filippo Zibordi è laureato in Scienze Naturali, ha lavorato per 13 anni al Parco Naturale Adamello Brenta nell'ambito del progetto di reintroduzione dell'orso in trentino. Oggi si occupa di progetti di salvaguardia di animali di montagna sulle Alpi e nel sud del mondo. Giornalista pubblicista, è autore di "Sulla via dell'orso" (2016, vincitore del Premio Gambrinus), "Orsi delle Alpi" (2017) e "L'uomo e l'orso possono convivere? Cosa ci insegnano il lupo, la volpe e gli altri predatori in un mondo che cambia" (2023). Dal 2020 è docente e manager didattico del Master "Fauna e Human Dimension" dell'Università dell'Insubria.

Grazie alla sua esperienza sul campo acquisita in tanti anni di collaborazione nel Parco Adamello Brenta, ci farà riflettere sulle invasioni biologiche e sull'inquinamento, ma soprattutto sul tipo di rapporto che possiamo avere con gli animali selvatici che vivono intorno a noi.

Avendo seguito il progetto di reintroduzione dell'orso in trentino, approfondirà e ci parlerà della sua ecologia ma anche dei problemi di convivenza con le popolazioni delle Valli in cui si è stabilito, in particolare dopo la morte di Andrea Papi di quasi due anni fa.

Ci farà riflettere inoltre su una nuova presenza anche nel nostro territorio, il lupo, con cui dobbiamo re-imparare a convivere, per esempio stando attenti ai resti di cibo, ai cani, al bestiame...