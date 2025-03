Lunedì 10 e lunedì 17 marzo alle 21.00!

(Calvatone, 07 Mar 25) Arrivano due lunedì con incontri on-line con due grandissimi fotografi di Natura. Per celebrare il Green Book due autori di libri fotografici meravigliosi!!! Due live da non perdere!

LUNEDI' 10 marzo Marco Mastrorilli intervista Jacopo Rigotti - fotografo della natura una serata dal titolo (come il suo libro) FOTOGRAFARE IL VOLO

LUNEDI' 17 marzo Marco Mastrorilli intervista Gianluca Damiani con una serata dal titolo RACCONTI DI FOTO & NATURA

Chi è Jacopo Rigotti ?

Jacopo Rigotti, 35 di anni, vive a Trento ed è un fotografo professionista, naturalista specializzato in avifauna. Entrato a far parte dell'agenzia ClickAlps (che annovera fotografi di fama mondiale) nel 2014, i suoi scatti sono stati pubblicati in importanti riviste nazionali e internazionali, ma anche in alcuni libri. Vanta anche una menzione d'onore all'importante concorso «Siena International Photo Awards» e dal 2021 è nel team di «Grandi Viaggi Fotografici» che lo vede spesso con la valigia al seguito, impegnato a condurre workshop fotografici nelle Alpi e all'estero. Per giunta è l'unico docente della Nikon School a livello regionale, il solo in Italia per la fotografia di avifauna.

Ora la competenza e professionalità acquisite le ha volute condividere con tutti in un manuale fresco di stampa, edito da Saturnia di Trento, dal titolo «Fotografare il volo»

Chi è Gianluca Damiani?

Gianluca Damiani è un naturalista e fotografo romano, appassionato da sempre di natura e animali, con particolare interesse nella fauna urbana. Laureato in Scienze Naturali e Biologia della Conservazione. È autore di due libri e di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. Le sue fotografie sono state pubblicate su numerose riviste tra cui National Geographic Magazine, NaturFoto, FotoCult, Asferico, The New Scientist, ed è stato premiato in concorsi fotografici come European Wildlife Photographer of the Year, MontPhoto, Vallisneri, Montier Photo Contest. Ha collaborato come tecnico, consulente o cameraman con produzioni televisive tra cui BBC, National Geographic, Sky, Rai e ARTE. Attualmente si occupa di comunicazione e divulgazione scientifica sul lupo in Italia, attraverso il progetto "Storie di Lupi".

E siamo lietissimi di annunciare che il presidente della giuria del Premio Letterario sarà Daniele Zovi!