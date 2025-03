Presso il MUVI di Viadana domenica alle 16.30

(Calvatone, 13 Mar 25) Continuano gli incontri organizzati dall'Associazione Apeiron di Viadana e patrocinati dal Parco sul contributo delle scienze nella transizione energetica.

Domenica 16 marzo alle 16.30 presso il MUVI Chiara Boschi ci aiuterà ad orientarci tra i tanti colori dell'idrogeno, e ci proporrà un punto di vista scientifico per cercare di districarci tra le tante fonti di informazione (alle quali spesso potremmo aggiungere il prefisso dis-) che parlano di questo elemento chimico oggigiorno sulla bocca di tutti per via del suo possibile utilizzo nella transizione energetica.

In questo modo continua la rassegna ideata ed organizzata da Apeiron sul contributo delle scienze nella transizione energetica.

Chiara è geologa, prima ricercatrice all'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, di stanza a Pisa, e svolge ruoli chiave in progetti di assoluto rilievo e di portata internazionale sia sull'idrogeno naturale sia su altri argomenti geologici che sono strettamente legati alla transizione energetica.