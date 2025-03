(Calvatone, 17 Mar 25) Domenica 23 Marzo 2025 dalle 09:00 alle 12:00 Passeggiata a contatto con i sensi e la percezione

La passeggiata naturalistica di marzo presso la Riserva Naturale e Oasi WWF Le Bine con Francesco Cecere si arricchisce della collaborazione di Claudia Ferretti.

Sarà una passeggiata naturalistica e a orecchio dove, grazie alla Sonic Artist e sensorialista Claudia Ferretti Isonde, scopriremo anche i suoni de Le Bine per assaporare con lentezza il paesaggio sonoro tra i colori e le voci del bosco e imparare a conoscere così il mondo attraverso i suoni che lo animano.

A marzo ci saranno i primi aironi cenerini sui nidi e sarà interessante vederli con il cannocchiale e ascoltare i loro versi oltre a tutti gli altri suoni della riserva naturale, con l'ausilio esperto e appassionato di Francesco.

Impareremo a focalizzare la nostra attenzione sui suoni che ci circondano, a isolarli, distinguerli, capirli, a comprendere le loro armonie, a scoprire cosa ci raccontano e le emozioni che evocano per vivere profondamente l'ambiente che ci circonda.

Una soundwalk è una passeggiata lenta in gruppo in cui l'ascolto attivo diventa uno strumento di indagine e di scoperta del territorio e del suo paesaggio sonoro, per conoscere il mondo e se stessi con uno sguardo (o meglio un orecchio) nuovo e trasformare il gesto quotidiano dell'ascolto in un atto creativo e personale insieme, una performance collettiva e un vero e proprio atto ecologico alla scoperta della bellezza.

Il territorio diventa così luogo e motivo di conoscenza, condivisione e socialità e attraverso microfoni ambientali scopriremo i suoni nascosti del mondo e ci faremo stupire dall'ascolto amplificato del paesaggio.

In caso di maltempo, l'iniziativa sarà posticipata a DOMENICA 6 APRILE PARTECIPAZIONE GRATUITA

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a l.rossetti@ogliosud.it o a francesco.cicciocecere@gmail.com

Ritrovo puntuali alle ore 09.00 presso il ponte sul fiume Oglio tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese

Si può parcheggiare presso La Zanzarina d'Oro