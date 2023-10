Da Mercoledì 11 a Sabato 28 Ottobre 2023

Il Parco Oglio Sud propone un corso di ornitologia di base, rivolto a tutti gli interessati, compresi i docenti che potranno richiedere l'attestato di partecipazione.

Il corso è a cura del Gruppo Naturalistico Mantovano, prevede 5 lezioni frontali che si terranno presso la sede del Parco - Calvatone Piazza Donatore del Sangue 2, e 2 uscite, una nella RN Le Bine e la seconda nella RN Torbiere di Marcaria.

Di seguito il calendario:

Sabato 30 settembre 2023 (16.30-18.30) con Davide Aldi: il comportamento degli uccelli, con approfondimento su garzaie e dormitori, vista la presenza di importanti colonie e dormitori di ardeidi nel territorio del POS. SEDE PARCO

Mercoledì 11 ottobre 2023 (20.30-22.30) con Alessandro Pavesi: Pillole di praticità di campo - come approcciare l'osservazione degli uccelli in natura SEDE PARCO

Mercoledì 18 ottobre 2023 (20.30-22.30) con Davide Meggiorini: Segni e tracce degli uccelli, mostrando fantastici reperti raccolti sul campo, nidi, penne borre … SEDE PARCO

sabato 21 ottobre 2023 (16.30-18.30) con Marilena Perbellini: Inanellamento. Marilena ci racconterà tutto o quasi dell'inanellamento a scopo scientifico, perfetto preludio per la giornata successiva SEDE PARCO

domenica 22 ottobre 2023 mattino RN LE BINE, durante il Bioblitz autunnale potremo osservare sul campo quanto spiegato da Marilena il giorno precedente

mercoledì 25 ottobre 2023 (20.30-22.30) con Achille Peri: bioacustica, ci condurrà nell'affascinante mondo della bioacustica svelandoci i segreti del canto degli uccelli SEDE PARCO

sabato 28 ottobre 2023 pomeriggio Riserva Naturale torbiere di Marcaria per osservare in particolare il rientro di ardeidi, ibis e marangoni minori ai dormitori.

Il corso è gratuito con iscrizione obbligatoria e sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LUNEDI 25 SETTEMBRE SCRIVENDO A: educazione.ambientale@ogliosud.it

Alcune lezioni del corso sono inserite nel calendario IL VALORE DEI PARCHI IN CONNESSIONE, voluto da FEDERPARCHI per ricordare i 40 anni dalla LR 86/83 di istituzione di parchi e riserve