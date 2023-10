Marco Mastrorilli intervista Alfonso Lucifredi

Lunedì 9 Ottobre 2023 dalle 21:00 alle 22:00

Aspettando il Green Book Premio Letterario alla sua terza edizione, Marco Mastrorilli e il Parco propongono due cici di serate in diretta on line con personaggi famosi nel mondo della divulgazione naturalistica.

La prima sarà lunedì 9 ottobre 2023 alle ore 21.00 con Alfonso Lucifredi.

Alfonso Lucifredi è un naturalista e giornalista scientifico genovese di origine argentina. Ha scritto di scienze, natura e viaggi per riviste italiane e internazionali. Ha creato mostre, laboratori, conferenze ed eventi di divulgazione per alcuni tra i più importanti festival scientifici italiani. È anche fotografo e videomaker e nel 2011 ha creato una pièce teatrale dedicata a tematiche come l'ambiente e il futuro del pianeta.

Potrete partecipare alla diretta dal canale YouTube del Parco Regionale Oglio Sud o sulla pagina FB Marco Mastrorilli.