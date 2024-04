Martedì 23 Aprile 2024 dalle 21:00 alle 22:30

Franco Sacchetti, architetto, si specializza in habitat e tecnologia dei paesi in via di sviluppo. Si interessa di costruzioni in terra cruda e conduce esperienze di studio in Italia, India e Marocco. Si dedica alla scrittura, al fumetto, alle installazioni, privilegiando i temi dell'ecologia e della sostenibilità. È il vignettista dell'Ecologist italiano.

Il salvataggio in strada di un piccolo rondone caduto dal nido cambia l'estate di Zoe. È l'inizio di un viaggio alla scoperta della storia naturale di questi straordinari uccelli, capaci di volare per oltre due anni senza mai fermarsi, e del loro sempre più "difficile" rapporto con l'uomo. Dove i rondoni vanno a dormire è il racconto a fumetti di questi nostri straordinari concittadini con le ali, messaggeri di primavera, e di tutti quelli che si impegnano attivamente perché le nostre case e i nostri monumenti possano accoglierne ancora i nidi. In collaborazione con il Festival dei Rondoni, l'Associazione Monumenti Vivi, e l'ASOER Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna.