un film di Francesco Conversano Nene Grignaffini

Martedì 7 Maggio 2024 dalle 21:00 alle 22:30

DOSOLO, CIRCOLO CULTURALE GULLIVER VIA LUCIANO CERATI 19

INGRESSO 2 €

INIZIATIVA ORGANIZZATA CON L'ECOMUSEO TERRE D'ACQUA CON OGLIO E PO E CON IL CIRCOLO CULTURALE GULLIVER

"Un Paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via.

Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle

piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non

ci sei resta ad aspettarti". (Cesare Pavese)

Il film è prima di tutto un reading di poesie di Cesare Zavattini, scrittore, poeta, drammaturgo, regista e padre del neorealismo italiano, dedicate a Luzzara, suo paese natale e al fiume Po, distante meno di un chilometro. Grazie alle voci di alcuni abitanti di Luzzara, le parole e il mondo di Zavattini rivivono insieme alla "mitologia" nata intorno al Paese di Luzzara, divenuto Il Paese, una sorta di paradigma, dopo che nel 1953 Paul Strand lo fotografò insieme alla sua comunità lungo le rive del fiume Po. Da quel momento fino ad oggi il paese di Luzzara continua ad essere visitato e raccontato da fotografi provenienti da tutto il mondo (Gianni Berengo Gardin, Stephen Shore, David Maialetti, per citarne solo alcuni).

UN PAESE CI VUOLE. Zavattini, Luzzara e il Po racconta, oggi più che mai, la necessità di riscoprire il valore della comunità, dello stare insieme e della condivisione. Dall'altra parte il film è la testimonianza di una emergenza ambientale, delle ferite e della fragilità del Fiume Po che il riscaldamento globale e la siccità stanno inesorabilmente trasformando, rendendolo un luogo desertificato e senza vita. Da qui la necessità di tutti di contrastare l'irreversibilità del suo futuro, prendendocene amorevolmente cura prima che sia troppo tardi.

UN PAESE CI VUOLE. Zavattini, Luzzara e il Po un film di Francesco Conversano e Nene Grignaffini

una produzione MOVIE MOVIE con RAI CINEMA in collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi

Archivio Cesare Zavattini, Comune di Luzzara (Re), Fondazione Un Paese, Luzzara (Re)

Provincia: Mantova Regione: Lombardia

Organizzatore: Parco Oglio Sud