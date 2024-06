Venerdì 7 Giugno 2024 dalle 21:00 alle 22:00

Venerdì 7 giugno alle ore 21:00 presso la sala Saviola del MUVI di Viadana verrà presentato il libro di Massimo Bondioli "L'albero di Giuda e altri haiku", Editoriale Sometti, 2023.

Si tratta di una raccolta di poesie scritte ricorrendo all'antica forma espressiva giapponese dell'haiku. I testi nascono da momenti di contemplazione della natura e si caratterizzano per la loro brevità (3 versi di 5, 7 e 5 sillabe) e per altri vincoli di forma e contenuto.

Bondioli, che ha alle spalle altre quattro raccolte, li ha scritti nel corso del 2021, un anno particolare per l'autore. Come scrive la Prof.ssa Angiola Agarossi nella prefazione al libro, "in questi versi viene naturale sentirsi pianta tra le piante, ape tra le api, alito di vento, canto di cince…".

L'incontro, organizzato dal Parco con le Associazioni Apeiron e Fondazione Ponchiroli di Viadana, sarà introdotto da Angiola Agarossi.

L'ingresso è libero e gratuito.