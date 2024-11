le dirette del Green Book Premio letterario

Lunedì 4 Novembre 2024 dalle 21:00 alle 22:00

Roberto Macario e il Birdgardening: come aiutare l'avifauna durante l'inverno

Roberto Macario, veterinario e birdwatcher esperto, è autore di un prezioso libro dedicato al birdgarden, nel quale condivide la sua vasta esperienza e passione per il birdgardening. Già premiato al Green Book - Premio Letterario Nazionale con un secondo posto, Roberto è una figura di spicco nel campo della tutela e valorizzazione dell'avifauna nei nostri giardini.

Un'occasione imperdibile per imparare come rendere il proprio spazio verde un rifugio ideale per gli uccelli, specialmente durante il periodo invernale, fornendo loro cibo e riparo. Lunedì 4 novembre, alle ore 21, Roberto Macario sarà ospite sul nostro canale YouTube Parco Oglio Sud per una diretta in cui condividerà consigli pratici e risponderà alle domande degli spettatori. Intervista a cura di Marco Mastrorilli.

📅 Data e ora: Lunedì 4 novembre, ore 21 sul canale You Tube Parco Regionale Oglio Sud

Non perdete l'appuntamento per scoprire come contribuire alla conservazione dell'avifauna direttamente dal vostro giardino!