Gli aperitivi "climate change" del Green Book

Mercoledì 13 Novembre 2024 dalle 18:30 alle 19:15

Il secondo appuntamento con gli aperitivi "Climate change" del Premio Letterario Green Book sarà con Danilo Zagaria, divulgatore scientifico e scrittore.

Intervistato da Marco Mastrorilli, ci parlerà del futuro delle foreste, partendo dal suo libro "Il groviglio verde. Abitare le foreste dal Mesozoico alla fantascienza".

Le foreste ricoprono una buona parte delle terre emerse in un grande groviglio di radici, rami, alberi, foglie ed esseri viventi. Per raccontarlo, Danilo Zagaria, biologo e divulgatore appassionato, arricchisce le scienze forestali, ecologiche e geologiche con ficcanti incursioni in letteratura, filosofia, antropologia, architettura, economia. Passando dai mangrovieti sulle coste oceaniche alla taiga siberiana, dalle canopie tropicali ai querco-carpineti nel cuore d'Europa, Zagaria compone sotto i nostri occhi un mondo complesso e stratificato, dalle profondità della terra ai fiumi volanti, dalla preistoria al futuro. Il groviglio verde intreccia storie che si muovono nello spazio e nel tempo e «storie multispecie», come le chiama Donna Haraway, i cui fili vengono ripresi da altre mani creando legami imprevedibili e sorprendenti.

Potrete vedere la diretta on line sul canale YouTube Parco Regionale Oglio Sud. dalle 18.30 di mercoledì 13 novembre 2024.