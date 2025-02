MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA NIDIFICANTE DI UN TRATTO DEL CANALE BOGINA (MN), PARCO REGIONALE DELL'OGLIO SUD

Domenica 2 Febbraio 2025 dalle 16:30 alle 18:00

Alessandro Pavesi ha effettuato con l'ausilio di altri soci del Gruppo Naturalistico Mantovano il censimento in un tratto del Canale Bogina, all'interno del Parco Oglio Sud in provincia di Mantova.

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Apeiron APS Volontari MUVI di Viadana domenica 2 febbraio 2025 alle ore 16.30 Alessandro presenterà i dati della ricerca, i metodi adottati, i fattori di minaccia e alcune indicazioni gestionali.

Dall'introduzione:

"Le zone umide rappresentano uno dei sistemi naturali più importanti in quanto fungono da riserva di acqua dolce e svolgono molteplici servizi ecosistemici. Nonostante siano ambienti essenziali per il mantenimento della diversità biologica, molte zone umide e bacini idrici sono recentemente scomparsi. Allo stato attuale, in alcuni ambiti territoriali, le uniche raccolte di acqua coincidono con i bacini dipendenti dalla gestione umana, come i canali di drenaggio delle acque o i canali irrigui. Queste aree incrementano il grado di eterogeneità a scala di paesaggio e, conseguentemente, la biodiversità. La fitta rete di canali e fossati irrigui tipica del basso mantovano è spesso completamente priva di vegetazione sia all'interno che all'esterno dell'alveo; fanno eccezione alcuni casi tra cui il Canale Bogina, lungo 6039 m, situato tra l'abitato di Commessaggio e Bocca Chiavica. Il Canale Bogina, parzialmente incluso nel territorio del Parco Oglio Sud, mantiene per lunghi tratti di alveo vegetazione palustre (tra cui ampi fragmiteti) e fasce arboreo-arbustive lungo i suoi argini. Nel suddetto canale è presente dal 2018 un'importante garzaia plurispecifica che viene monitorata annualmente.

Stante l'importanza che riveste quest'area per l'avifauna, soprattutto considerata la matrice agricola in cui è inserita, nel periodo marzo-luglio 2024 è stato monitorato un tratto di canale per rilevare le specie in esso nidificanti, con particolare attenzione alle specie che per nidificare dipendono in modo esclusivo o quasi dai canneti."