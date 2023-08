Quest'estate a Villa Welsperg, in Val Canali, è allestita la mostra "MINIMONDI. La straordinaria strategia di vita di licheni"

(Primiero San Martino di Castrozza, 16 Ago 23) I licheni racchiudono l'essenza stessa della vita miniaturizzando relazioni e processi della natura e manifestandoli con molteplici forme e colori che ci segnalano una biodiversità talvolta insospettata, una bellezza che ci può ispirare. Sono complessi, ma anche semplici e il loro ruolo negli ecosistemi è spesso silenzioso, ma indispensabile. Sono tenaci pionieri in grado di far "vivere le rocce", ma sono anche fragili di fronte ai repentini cambiamenti globali.

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino vanta una tradizione non comune nello studio dei licheni dal momento che fin dall'800 il suo territorio è stato esplorato da lichenologi illustri come il tedesco Ferdinand Arnold che raccolse migliaia di campioni descrivendo anche nuove specie da questo territorio. Di recente, una pubblicazione realizzata dai ricercatori dell'Università di Bologna, guidata dal Prof. Juri Nascimbene, con molti collaboratori di altre università anche straniere, ha fatto il punto sulle conoscenze lichenologiche del Parco evidenziando come quest'area protetta sia un vero e proprio hot-spot di biodiversità lichenica, ospitando oltre 900 specie che rappresentano circa un terzo di quelle segnalate sull'intero arco alpino. È da questa straordinaria conoscenza, frutto della ricerca scientifica, che prende origine la mostra allestita dal Parco a Villa Welsperg su questi "ecosistemi in miniatura" sottolineandone le straordinarie peculiarità nel tentativo di creare maggior consapevolezza sul patrimonio inestimabile di vita del quale il Parco è custode. In particolare, la mostra guiderà il visitatore, con una articolata iconografia accompagnata da brevi testi e reperti musealizzati, alla scoperta dei molteplici aspetti dei licheni imparando ad esempio come essi svolgano importanti ruoli ecologici negli ecosistemi, come siano degli ottimi bioindicatori per valutare gli effetti dell'inquinamento atmosferico, o come nel corso della storia umana siano stati utilizzati per vari scopi, medicinali, tintori, artistici attraverso la viva voce dei licheni stessi.

L'ultima sezione della mostra è dedicata alla conoscenza dei licheni nei diversi ambienti del Parco in modo tale da fornire ai visitatori dei riferimenti utili anche per eventuali escursioni sul territorio. Un accento particolare viene posto sui licheni degli ambienti forestali facendone emergere la vulnerabilità nei confronti di pratiche gestionali che non considerino l'importanza della biodiversità al pari della resa economica del legname. Si tratta di equilibri fragili che solo le aree protette sono oggi in grado di garantire. Infine, la mostra sottolinea anche la sfida posta alla biodiversità degli ambienti alpini dai rapidi cambiamenti climatici. I licheni, per loro natura, sono estremamente sensibili ai fattori climatici e quindi ancora una volta ci possono informare precocemente su quanto stia avvenendo in termini di impatto sulla natura e sulla biodiversità.

Il percorso della mostra continua poi nel giardino della Villa dove si potranno osservare alcuni licheni, vere e proprie opere d'arte della natura.

Orario di apertura:

Villa Welsperg

1 luglio - 30 ottobre

dal 24 luglio al 24 agosto: orario continuato 9-18

dal 25 agosto al 1 ottobre: 9-12.30 e 15-18

ATTIVITA' DI PROMOZIONE - La mostra a Palazzo

Correlate alla mostra sono in programma una interessante serie di attività fatte a Palazzo Scopoli, la Casa del cibo, in collaborazione con La strada dei formaggi.

Giovedì 27 luglio, Palazzo Scopoli - Casa del Cibo, ore 17

LICHENI da MANGIARE

Show Cooking a cura Patrizia Sperandio del Ristorante Pizzeria Il Caminetto

Iscrizione consigliata - quota partecipativa 10 euro; Info e iscrizioni: 349 5499902

Venerdì 11 agosto, Palazzo Scopoli - Casa del Cibo, ore 17

LICHENI che STUPISCONO

Il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino: un concentrato di biodiversità lichenica

a cura di Juri Nascimbene

A seguire assaggi di birra a base di licheni, prodotta dal birrificio artigianale BIONOC.

Giovedì 24 agosto, Palazzo Scopoli - Casa del Cibo, ore 17

LICHENI che CURANO

Laboratorio erboristico

a cura di Elisa Tavernaro dell'Azienda Agricola Erborì e Angelo Longo, storico e antropologo

A seguire assaggi di birra a base di licheni, prodotta dal birrificio artigianale BIONOC.

Nella saletta dedicata ai laboratori sarà allestita una piccola sezione della mostra dedicata ai bambini con pannelli, immagini, suoni e giochi. Un modo divertente per conoscere questi strani ma incredibili organismi.

Negli stessi spazi in alcuni venerdì di luglio e di agosto saranno organizzati dei laboratori dedicati ai licheni a cura di Zaira Venzo.