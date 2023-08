Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

"Storia dei ghiacciai del Parco" è il tema di una escursione con esperti a Baita Segantini di fronte al Ghiacciaio del Travignolo con partenza alle ore 9.30 di giovedì 7 settembre, dal Punto informativo di Passo Rolle

(Primiero San Martino di Castrozza, 25 Ago 23) La Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai ha avviato da tempo una ricognizione delle iniziative di studio, monitoraggio e ricerca sui ghiacciai e sulle aree periglaciali del Trentino sviluppata dalle diverse realtà competenti. E' emersa la necessità di assicurare una efficace divulgazione delle conoscenze accumulate, nei confronti degli enti territoriali e di tutti i cittadini.

E' da questa considerazione che nascono le Giornate dei Ghiacciai, una serie di eventi che, con cadenza periodica, consentiranno a tutti di avvicinarsi a queste delicate tematiche.

Le Giornate dei ghiacciai sono promosse dalla Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e organizzate dalla rete dei Parchi del territorio provinciale in collaborazione con il MUSE - Museo della Scienza. Rappresentano un'occasione preziosa per affrontare periodicamente i diversi temi relativi ai ghiacciai e agli ambienti alpini d'alta quota, partendo dalla loro vulnerabilità, ma approfondendo anche gli aspetti geomorfologici e quelli relativi alla loro storia, alla "memoria" che lasciano alle comunità.

La proposta si basa su alcuni elementi fondamentali: le attività condotte collegialmente dalla Cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai; l'azione coordinata dei Parchi Naturali Adamello Brenta, Paneveggio Pale di San Martino e del Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino, sui temi che interessano le aree protette; la collaborazione fra enti di ricerca e strutture provinciali di merito; infine, la periodicità dell'iniziativa, articolata in comunicazioni di approfondimento e uscite guidate sul territorio.

La storia nei ghiacciai è il tema della terza giornata, fissata per il 7 settembre 2023. Il contesto è quello del Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino ed in particolare del ghiacciaio del Travignolo. Il "racconto" proposto guarda quindi alle esplorazioni del mondo glaciale con l'occhio dello storico, del geologo e del biologo e infine dell'archeologo, che proprio con l'arretramento dei ghiacci recupera elementi attinenti alla memoria di questi luoghi.

Sono previsti i crediti formativi professionali per:

architetti

agronomi-forestali

geologi

Prenotazione e Note organizzative

È richiesta la prenotazione utilizzando questo link o scrivendo a walter.taufer@parcopan.org

Per quanto riguarda l'escursione si informa che Passo Rolle è a circa 2.000 m s.l.m e la postazione di osservazione sul ghiacciaio è a Baita Segantini, circa 2.200 m s.l.m.

L'escursione ha un dislivello di ca. 200 metri, per una percorrenza a piedi di un'ora circa, tempo che aumenterà essendo l'escursione intervallata dai contenuti delle relazioni.

È consigliato un abbigliamento da montagna.

In caso di maltempo l'incontro si terrà interamente a San Martino di Castrozza presso la "Casa della Montagna" con inizio alle 9.30

Qui puoi consultare la locandina