Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Far conoscere i Centri Visitatori in ogni stagione; questo è l'obiettivo della nuova programmazione per il 2024: un modo per avvicinare turisti e residenti alla conoscenza dei diversi aspetti dell'area protetta

(Primiero San Martino di Castrozza, 24 Mag 24) Le novità di quest'anno riguardano in primis l'aumento delle giornate annuali di apertura - specie nei fine settimana in primavera e in autunno - le tariffe d'ingresso ai centri, le diverse opportunità di visita e la gratuità ai residenti nei Comuni del Parco.

Per quanto riguarda le aperture dei centri, le principali variazioni riguardano il Centro Visitatori di Villa Welsperg - che sarà accessibile tutti i weekend nei mesi di maggio e ottobre (fino al ponte di Ognissanti compreso), oltre all'apertura continuativa anticipata al 1° giugno - e il Centro di Paneveggio, con un importante potenziamento delle aperture, non più limitate alla sola stagione estiva come in passato. Il Centro di San Martino di Castrozza, invece, mantiene pressoché invariato il suo periodo di apertura con un allungamento sui weekend autunnali fino alla fine del mese di ottobre.

La Giunta all'interno del Piano triennale delle Attività 2024-2026 ha approvato il piano tariffario per il 2024. Una importante novità riguarda la possibilità di accesso gratuito per i residenti nei Centri Visitatori del Parco, nella prospettiva di avvicinare sempre più alla conoscenza del Parco e delle sue attività. Alcune informazioni utili sul piano tariffario per l'entrata ai centri: a San Martino di Castrozza continuerà l'entrata gratuita mentre nei centri di Paneveggio e di Villa Welsperg il biglietto intero di entrata sarà di 5,00 euro, con un leggero aumento che, però, avrà validità settimanale a partire dalla data del primo ingresso.

Inseriti un biglietto ridotto di 2,50 euro per gli over 65, gruppi di almeno 15 persone paganti e minori non accompagnati, sempre con validità settimanale, e un biglietto intero cumulativo al prezzo di 8,00 euro valido settimanalmente per l'ingresso sia a Villa Welsperg che a Paneveggio.

La gratuità è prevista per: minori accompagnati; residenti in uno dei Comuni del Parco (Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Moena, Predazzo, Primiero San Martino di Castrozza, Sagron Mis); persone con disabilità ai sensi della Legge 104/92 ed eventuale loro accompagnatore; forze dell'ordine, giornalisti e professionisti del settore "Beni e attività culturali" (muniti di tessera di riconoscimento); guide turistiche, interpreti, guide alpine e accompagnatori di territorio durante l'esercizio della propria attività professionale; guide turistiche in visita privata per scopi formativi; possessori Trentino Guest Card (nr. 1 ingresso gratuito a scelta tra il centro di Paneveggio e quello di Villa Welsperg).