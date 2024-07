Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

(Primiero San Martino di Castrozza, 17 Lug 24) Il cuore della nuova esposizione è la riproposizione della mostra del 2009 con una finestra sulle condizioni dell'infanzia che vive e cresce su altre, più lontane montagne, dell'Asia o dell'America Latina.

La mostra è articolata in 12 sezioni: Tracce, Nascere, Vivere, Neve, Giochi, Doni, Scuola, Chiesa, Lavoro, Partire e Animali. È il "lessico" della condizione dell'infanzia nella società alpina preindustriale (di Primiero, delle valli trentine, dell'arco alpino).

Il percorso intreccia informazioni, dati, storie individuali, memorie personali con le narrazioni dell'immaginario fantastico destinato ai bambini (fiabe e leggende tratte dal folclore tradizionale).

La nuova mostra allarga ora la prospettiva e apre una finestra sulle condizioni dell'infanzia che vive e cresce su altre, più lontane montagne, sulle grandi catene montuose dell'Asia o dell'America Latina. Se da noi il mutato tenore di vita ha introdotto una prassi educativa più rispettosa dei tempi, dei modi e dei diritti dell'infanzia, altrove dove le condizioni di vita devono ancora fare i conti con l'economia della sussistenza e del sottoconsumo, bambini e ragazzi rivivono nel duemila le stesse esperienze dei nostri vecchi "bambini di montagna".

Fienile di VILLA WELSPERG

dal 29 giugno al 31 ottobre

dal 1° luglio ore 9 - 18

Nell'ambito della mostra "Bambini di montagna" sono in programma una serie di attività per approfondire alcuni degli aspetti che la mostra racconta.

