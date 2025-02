Venerdì 7 e sabato 8 marzo 2025 - Val Canali, Villa Welsperg

"Ti ricordi di quella volta che abbiamo dormito nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino?" Venerdì 7 e sabato 8 marzo torna "Una Notte al Parco", un'avventura indimenticabile per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Villa Welsperg, la Casa del Parco, apre le sue porte in un orario insolito per accogliere piccoli esploratori e i loro accompagnatori in due giorni ricchi di emozioni, scoperte e divertimento.

Torna "Una Notte al Parco", un'avventura indimenticabile per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni. Villa Welsperg, la Casa del Parco, apre le sue porte in un orario insolito per accogliere piccoli esploratori e i loro accompagnatori in due giorni ricchi di emozioni, scoperte e divertimento.

Si parte nel pomeriggio di venerdì con un'accoglienza speciale e tante attività pensate per rompere il ghiaccio e conoscere meglio il Parco. Tra giochi, racconti e piccole sfide, i partecipanti potranno esplorare il Centro Visitatori e il suo giardino esterno, senza dimenticare un'occhiata ravvicinata al minuscolo mondo naturale grazie ai microscopi del laboratorio scientifico.

Dopo un pomeriggio così intenso, niente di meglio di una gustosa cena tipica da condividere in compagnia. Ma l'avventura non finisce qui! Con il buio, una breve passeggiata nel silenzio della notte permetterà di osservare il cielo stellato e ascoltare i richiami degli abitanti notturni del Parco. E poi, tutti in pigiama! La serata si concluderà tra il tepore di una tisana rilassante e una storia della buonanotte, prima di infilarsi nel sacco a pelo e addormentarsi tra libri, fossili e piume colorate.

Il risveglio del sabato mattina sarà dolce e gustoso, con una colazione a base di prodotti locali, seguita da una mattinata all'aria aperta tra giochi e avventure nella natura. Sarà un'occasione speciale per stare insieme, divertirsi e imparare quanto sia importante rispettare l'ambiente che ci circonda.

Non servono grandi preparativi: solo tanta voglia di avventura, un sacco a pelo e lo spazzolino da denti! Sei dei nostri?

L'evento è realizzato in collaborazione con la Strada dei Formaggi delle Dolomiti e La Trentina.

Cosa faremo insieme

Venerdì 7 marzo

16.00 - Benvenuti a Villa Welsperg, la Casa del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino! Lasceremo i bagagli e prepareremo le postazioni per la notte nella biblioteca del Parco… Da leggere di certo non mancherà!

16.30 - Pronti per un pomeriggio di esplorazione e divertimento? Rompiamo il ghiaccio conoscendo meglio il Parco Naturale e lanciamoci in un'avvincente missione. Per finire, un salto nel laboratorio scientifico, dove osserveremo, grazie all'utilizzo dei microscopi alcuni campioni naturali, come penne, minerali e ciuffetti di pelo.

19.15 - Ora di rifocillarsi! Una gustosa cena tipica a base di prodotti locali ci attende al ristorante Cant del Gal.

Per lo spostamento da Villa Welsperg al ristorante Cant del Gal sarà necessario utilizzare la propria auto (circa 5 minuti)

20.30 - Dopo mangiato, avventuriamoci nel buio per una breve passeggiata guidata serale, per ascoltare il richiamo di alcuni uccelli notturni che vivono nel Parco… E se il meteo sarà dalla nostra parte, potremo ammirare un cielo stellato mai visto prima!

21.45 - Ci si prepara per la nanna: pigiama, pantofole, una calda tisana rilassante e una bella storia da ascoltare. Per i più grandi, un interessante momento di approfondimento con la visione del documentario "Sotto gli occhi del Parco".

22.30 - Tutti dentro al sacco a pelo per trascorrere una notte speciale, sognando avventure dolomitiche in mezzo a libri, fossili e piume colorate. Non sarà di certo la notte più confortevole - un bel materassino può aiutare! - ma sicuramente l'occasione per dormire rannicchiati accanto a chi si vuole bene immersi nella quiete della Val Canali.

Sabato 8 marzo

7.45 - Driiinnn! Tutti in piedi, la natura si sta svegliando… E ora tocca anche a voi! A seguire una ricca colazione da gustare nell'antica stalla di fianco alla Villa, ora spazio espositivo, per iniziare al meglio la giornata con i prodotti dell'Agritur Dalaip dei Pape, i formaggi del Caseificio di Primiero e le mele La Trentina.

9.00 - Un'altra intensa e simpatica esperienza è dietro l'angolo! Durante un'attività fuori dal comune si combineranno le giuste dosi di scoperta e sfida… Per i più piccoli, l'occasione di esplorare la Val Canali allenando tutti i sensi; per i più grandi, la possibilità di conoscere (e sperimentare!) un'interessante tecnica di monitoraggio scientifico.

12.00 - Arrivederci! Purtroppo è ora di salutarsi e lasciarvi un piccolo ricordo di questa esperienza: tutti gli altri resteranno impressi nel vostro cuore!

Prezzi

per 1 notte (da venerdì 07/03 a sabato 08/03) presso Villa Welsperg

€ 55,00 adulti

€ 40,00 bambini dai 4 ai 12 anni

Speciale famiglia! Per nuclei familiari con almeno due adulti e due o più bambini, gli adulti pagano come i più piccoli, ovvero € 40,00 a persona

La quota comprende: cena tipica in ristorante, colazione a buffet, tutte le attività indicate nel programma svolte da operatori qualificati del Parco Naturale e un piccolo gadget ricordo, oltre alla possibilità inedita di dormire all'interno di Villa Welsperg.

Ogni adulto può accompagnare un massimo di tre bambini.

Al momento dell'iscrizione, inoltre, sarà necessario segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari.

Iscrizione e pagamento

Le iscrizioni vengono raccolte direttamente dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino via telefono o mail ai seguenti contatti: tel. 0439/026289 - visitatori@parcopan.org

Le iscrizioni si chiudono martedì 4 marzo. Una volta effettuata l'iscrizione, la stessa si considera confermata solo a seguito del pagamento, da farsi entro e non oltre martedì 4 marzo 2025.

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario a:

Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino

UniCredit Banca

Codice IBAN: IT 87 W 02008 05615 000004479811

Codice BIC SWIFT: UNCRITMM

Si prega di inviare la ricevuta del bonifico, attestante l'avvenuto pagamento, agli indirizzi visitatori@parcopan.org e info@parcopan.org entro martedì 4 marzo 2025.

In caso di mancato pagamento entro la data indicata, l'iscrizione verrà meno e l'organizzazione sarà libera di accettare eventuali altre richieste in lista.

Annullamento e rimborsi

La quota è rimborsabile solo in caso di annullamento da parte dell'organizzatore, e cioè nei casi di:

a) mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti (fissato a nr. 3 nuclei familiari diversi);

b) condizioni meteo tali da ostacolare lo svolgimento dell'evento*;

c) altre cause di forza maggiore.

* In caso di condizioni meteo instabili, il programma potrebbe subire delle variazioni, ma in linea di massima l'iniziativa è confermata. Solo in caso di meteo tale da compromettere la natura e l'intero programma dell'iniziativa, nonché la sicurezza dei partecipanti, la stessa verrà annullata con rimborso totale della quota versata. L'organizzazione darà eventuale comunicazione in tal senso entro la giornata di giovedì 6 marzo 2025.

Info e prenotazioni: Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino 0439/026289 - visitatori@parcopan.org