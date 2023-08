Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Martedì 8 Agosto 2023

Due appuntamenti per scoprire la routine quotidiana della famiglia che gestisce una malga sulle Dolomiti.

Assisteremo alla mungitura riscaldati dai primi raggi del sole, porteremo le vacche al pascolo e faremo una buona colazione di montagna prima di incamminarci lungo il sentiero del Cacciatore e ritornare in paese. Consigliata dagli 8 anni in su e a persone un po' allenate.

Ritrovo ore 6.15 presso il Centro visitatori San Martino di Castrozza. Rientro per pranzo.

Si effettua nelle giornate di: martedì 8 e 22 agosto.

Quota di partecipazione € 8 (bambini 6-14 € 4).