Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Martedì 8 Agosto 2023

Un'esperienza motorio-percettiva unica, in cui corpo e ambiente sono uno lo specchio dell'altro. "Risvegli" è uno yoga fluido aperto a tutti, una pratica che integra consapevolezza e respiro come una danza in grado di stimolare il sistema immunitario e agire come potente anti-stress.

Località Cesurette / Villa Welsperg (Val Canali) ore 9.15

Martedì e giovedì dal 11 luglio al 31 agosto

Su prenotazione. Durata 1 ora ca. Quota di partecipazione: € 10 (fino a 12 anni € 8)

Cura l'iniziativa Laura Moro, danzatrice, coreografa e terapeuta.

Info e prenotazioni: tel. 334 9534473 - 0439 765973