Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

La magia del tramonto sulle Pale di San Martino e una dolce merenda con prodotti locali

Sabato 20 Gennaio 2024

Val Canali - sabato 20 gennaio Ritrovo ore 15.45 c/o Ristorante Cant del Gal

Info e prenotazioni Apt S. Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Tel. 0439 768867

Non un semplice tramonto, ma ben quattro occasioni di cui una pensata apposta per le famiglie con bambini, per inseguire con un po' di fortuna l'emozione dell'Enrosadira in alcuni degli angoli più fotografati delle Dolomiti. Nella candida atmosfera invernale, in attesa che le Pale di San Martino si tingano di rosa, potrai gustarti questa magica esperienza con una facile passeggiata in compagnia delle guide del Parco di Paneveggio Pale di San Martino, seguita da una sana e golosa merenda homemade con prodotti locali al calduccio di Malga Venegia, Cant del Gal, Ristorante da Anita e Rifugio Miralago Calaita, per poi godere dell'ora blu, quando la luce lascia spazio alle prime stelle e la luna fa capolino nel cielo.

Costo: € 25 adulti € 15 bambini da 4 fino a 12 anni. La quota comprende: passeggiata guidata, merenda trentina, simpatico gadget.

Durata dell'esperienza circa di circa 3 ore, merenda inclusa. Iniziativa adatta anche alle famiglie con bambini a partire dai 4 anni, in particolare lo speciale appuntamento FOR FAMILY del 17/2 in Val Venegia. Prenotazioni e pagamento online entro le ore 10 del giorno stesso su

www.sanmartino.com/IT/enrosadira_time/