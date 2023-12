Sabato 30 Dicembre 2023

Orari di apertura Centro visitatori di Villa Welsperg: tutti i giorni dal 27 dicembre al 7 gennaio 2024 (escluso 31 dicembre e 1 gennaio).

Orario: 9.30-12 e 14-17. Costo ingresso: € 3 adulti, € 1 bambini 8 -14 anni, gratuito fino a 8 anni.

Dal 9 gennaio ai primi di marzo il Centro non sarà disponibile alla visita al pubblico in quanto location della serie televisiva Rai "Black out".

Info Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino Tel. 0439/765973