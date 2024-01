Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

I segreti del bosco d'inverno e una dolce merenda fatta in casa a San Martino di Castrozza

Giovedì 18 Gennaio 2024

Da giovedì 11 gennaio a giovedì 28 marzo (escluso giovedì 8 e 15 febbraio)

Ritrovo ore 14.30 c/o parcheggio Prà delle Nasse

Facile passeggiata guidata per famiglie con bambini (età consigliata da 5 anni in su), tra guglie innevate e paesaggi incantati per imparare ad ascoltare la natura e capirne i segreti, scoprendo come sopravvivono gli animali e le piante al freddo, tra impronte, tane, simpatici racconti e curiosi aneddoti. A conclusione, una sana e golosa merenda homemade, da gustare al calduccio del ristorante Da Anita.

Ritrovo presso il parcheggio antistante il ristorante Da Anita alle ore 14.30. La durata dell'esperienza è di circa 2 ore.

alle ore 14.30. La durata dell'esperienza è di circa 2 ore. Costo: € 18 adulti, € 12 bambini 5-12 anni. La quota comprende: passeggiata guidata, attività nel bosco, merenda trentina con dolce fatto in casa e bevanda calda a scelta, simpatico gadget.

Prenotazioni e pagamento online entro le ore 10 del giorno stesso su www.sanmartino.com

Info Apt S. Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Tel. 0439 768867