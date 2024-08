Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Lunedì 26 Agosto 2024

Costruito sul finire dell'Ottocento, il Forte Dossaccio si erge ancor oggi imponente sulla cima dell'omonimo rilievo, a indelebile testimonianza di ciò che accadde in questa terra di confine durante il primo conflitto mondiale.

Rivivi le vicende e i punti salienti del suo passato percorrendo strade forestali immerse nel verde e una mulattiera militare che conduce alla fortificazione, dove uno straordinario panorama si apre sulle cime del Gruppo del Lagorai e delle Pale di San Martino. Fulcro dell'esperienza la visita degli spazi interni del forte, per immergersi in un'atmosfera carica di suggestioni e toccare con mano la storia di questo luogo.

Ritrovo alle ore 9.00 in località Castelir (partenza impianti di risalita di Bellamonte - Ski Area Alpe Lusia)

Pranzo al sacco, rientro previsto per le ore 16.00 circa

Dislivello 300 metri circa

Quota di partecipazione: € 15,00 ; € 5,00 per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni accompagnati (gratuito per bambini fino ai 6 anni)

Tutti i lunedì dal 1° luglio al 9 settembre

Prenotazioni entro le ore 18.00 del giorno precedente (0439/026289 - visitatori@parcopan.org)