Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Mercoledì 4 Settembre 2024

C'è chi sa rendersi del tutto invisibile e chi finge di essere quello che non è, c'è chi lo fa per proteggersi e chi per attaccare senza destare sospetti... Qualunque sia il motivo, l'importante è che funzioni!

Un gioco-laboratorio coinvolgente pensato per stimolare la curiosità dei più piccoli e affinare la loro capacità di osservazione attraverso la ricerca di forme, colori e pattern nascosti in natura: grandi e piccini potranno divertirsi a scoprire le abilità inaspettate di un animale campione del camuffamento e abitante dei boschi del Parco, e mettersi alla prova tentando di "mimetizzarsi" fino a scomparire!

Ritrovo alle ore 15.30 presso il Centro Visitatori di San Martino di Castrozza (via Laghetto, 27)

Durata dell'attività: due ore circa

Quota di partecipazione: € 3,00 (gratuito per il supervisore maggiorenne)

(gratuito per il supervisore maggiorenne) Attività dedicata a bambini dai 4 ai 6 anni accompagnati da almeno un supervisore maggiorenne

Tutti i mercoledì dal 3 luglio al 4 settembre

Per iscrizioni: 0439/026289; visitatori@parcopan.org