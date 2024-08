Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Giovedì 22 Agosto 2024

Segni particolari: pelliccia folta e ruvida, denti sporgenti, fischio inconfondibile. Le caratteristiche fisiologiche e comportamentali tipiche della marmotta la rendono un soggetto di studio estremamente interessante, infatti la sua presenza può rappresentare un importante indicatore di come l'ambiente d'alta quota sta mutando.

In compagnia di un esperto zoologo potrai vivere un pomeriggio da vero ricercatore in Val Venegia, meravigliosa cornice dolomitica nonché area campione di un progetto pluriennale di monitoraggio in capo all'Ente Parco focalizzato proprio su questo eccezionale roditore alpino. Prenderai parte in prima persona all'attività di raccolta dei dati e, tra un appostamento e l'altro, scoprirai qualcosa di più sul lavoro di ricerca scientifica svolto quotidianamente dal Parco.

Al termine dei rilevamenti, ad attenderti una golosa merenda a Malga Venegiota, con torte e dolci tipici di produzione propria.

Ritrovo alle ore 14.00 presso il Centro Visitatori di Paneveggio

presso il Trasferimento verso la Val Venegia con mezzo proprio , termine attività alle ore 18.30 circa

verso la Val Venegia , termine attività alle Quota di partecipazione (merenda inclusa): € 15,00 ; € 5,00 per bambini dai 4 agli 11 anni (gratuito per bambini fino ai 3 anni)

; per bambini dai 4 agli 11 anni (gratuito per bambini fino ai 3 anni) Tutti i giovedì dal 4 luglio al 12 settembre, Ferragosto escluso

Per iscrizioni: 0439/026289; visitatori@parcopan.org

Per vivere l'esperienza al meglio, si consiglia di dotarsi di binocolo e di indossare abbigliamento e calzature adatti a svolgere un'escursione in montagna.