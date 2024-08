Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Giovedì 22 Agosto 2024

Nascosti sotto ad una corteccia, tra il muschio o in mezzo alle foglie cadute al suolo: ciò che a noi pare minuscolo in realtà racchiude tanti microscopici mondi abitati da una miriade di piccole creature, che a volte trascorrono la loro intera esistenza addirittura senza che noi li notiamo!

"Armati" di lente d'ingrandimento, spirito d'esplorazione e tanta, tanta curiosità e parti con noi per un'avventura nel bosco da veri giganti!

Ritrovo alle ore 15.30 presso il Centro Visitatori di San Martino di Castrozza (via Laghetto, 27)

presso il (via Laghetto, 27) Durata dell'attività: due ore circa

Quota di partecipazione: € 3,00

Tutti i giovedì dal 4 luglio al 5 settembre, Ferragosto escluso



Attività dedicata a bambini dai 7 ai 10 anni

Per iscrizioni: 0439/026289; visitatori@parcopan.org