Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Cosa rende speciale la foresta di Paneveggio? Perché il legno di abete rosso, che cresce proprio qui, è così pregiato? E come mai la chiamano "Foresta dei Violini"?

Troverai le risposte a queste e a tante altre domande partendo per un interessante tour guidato alla scoperta della filiera del legno di risonanza e del lavoro quotidiano di chi si prende cura di un così prezioso patrimonio naturale. Un'occasione unica anche per visitare il Centro Visitatori del Parco, l'affascinante xiloteca e la mostra dei violini curate dalla Stazione Forestale Demaniale di Paneveggio.

Ritrovo alle ore 9.00 presso il Centro Visitatori di Paneveggio ; termine attività alle ore 12.00 circa

Tutti i mercoledì dal 24 luglio all'11 settembre



Quota di partecipazione: € 5,00 (gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati)

(gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati) Prenotazioni entro le ore 18.00 del giorno precedente (0439/026289; visitatori@parcopan.org)