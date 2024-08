Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Domenica 1 Settembre 2024

Mettiti in cammino e in ascolto di ciò che la foresta ha da raccontarti: la sua storia, le sue caratteristiche uniche, i suoi piccoli e grandi abitanti e i significativi cambiamenti che l'hanno trasformata per sempre, i cui segni oggi sono davanti ai nostri occhi.

Una suggestiva e semplice passeggiata guidata, adatta a tutti, per conoscere più a fondo questo territorio e l'importante ruolo del Parco nella sua conservazione e sviluppo.

Non mancherà una sosta alla vicina area faunistica, dove potrai ammirare da vicino alcuni splendidi esemplari di cervo e finalmente scoprire perché è proprio lui l'animale simbolo del Parco.

Ritrovo alle ore 10.00 e alle ore 15.00 presso il Centro Visitatori di Paneveggio

Tutte le domeniche dal 7 luglio al 29 settembre, doppio appuntamento al mattino e al pomeriggio



Quota di partecipazione: € 5,00 (gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati)

Per vivere l'esperienza al meglio, si consiglia di indossare abbigliamento e calzature adatti a svolgere un'escursione in montagna.