Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Martedì 27 Agosto 2024

La luce del sole che filtra tra i rami, l'aria fresca del mattino, l'erba dei prati ancora umida, il canticchiare spensierato degli uccelli: comincia la tua giornata nel migliore dei modi sperimentando una ginnastica dolce che fa bene al corpo e rigenera la mente, in un contesto naturale appartato e rigoglioso.

Seguendo le suggestioni di Laura, esperta coreografa e terapeuta, potrai scoprire in prima persona i benefici di una pratica veramente adatta a tutti, che favorisce la fluidità motoria e il tono muscolare, stimola il sistema immunitario e agisce come potente anti-stress, per un piacevole risveglio a basso impatto.

Ritrovo alle ore 10.00 in località Cesurette , all'inizio della Val Canali

Tutti i martedì dal 23 luglio al 27 agosto

Durata dell'attività: un'ora e mezza circa

Quota di partecipazione: € 10,00 ; € 5,00 per residenti in uno dei Comuni del Parco e bambini dai 7 agli 11 anni (gratuito per bambini fino ai 6 anni)

Per ulteriori informazioni contattare Laura Moro (334/9534473)

(334/9534473) Per iscrizioni: 0439/026289; visitatori@parcopan.org