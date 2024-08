Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino

Martedì 27 Agosto 2024

Cervi, lupi, scoiattoli, volpi ma anche civette, picchi, formiche... Gli animali che vivono nel Parco sono davvero tantissimi! Incontrarli, però, non è affatto semplice: alcuni sono attivi soprattutto di notte, mentre noi dormiamo, altri ci temono e sanno nascondersi abilmente e passare del tutto inosservati. Occhi attenti e orecchie ben aperte sono allora il "trucco" per imparare fin da bambini ad osservare e riconoscere le tracce delle numerose specie che popolano boschi, pascoli e praterie.

Un esperto ricercatore del Parco inviterà grandi e piccini a seguirlo in una breve e facile passeggiata alla ricerca di impronte, resti e altri segni che ci permettono di avvertire la presenza degli animali attorno a noi.

Ritrovo alle ore 9.00 presso il Centro Visitatori di Paneveggio ; termine attività alle ore 12.30 circa

presso il ; termine attività alle Tutti i martedì dal 2 luglio al 3 settembre

Quota di partecipazione: € 5,00 (gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati)

(gratuito per bambini fino ai 6 anni, accompagnati) Prenotazioni entro le ore 18.00 del giorno precedente (0439/026289; visitatori@parcopan.org)

L'attività non verrà svolta solo in caso di forte maltempo.